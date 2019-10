Filipe Luís vê Flamengo sólido e diz estar pronto para duelo com o Grêmio

O Flamengo não deu chances para o Fluminense. Neste domingo, o time teve as rédeas da partida, válida pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu o Fla-Flu por 2 a 0, no Maracanã. Após o tradicional clássico, o lateral-esquerdo Filipe Luís analisou o momento do seu time, que chegou aos 64 pontos, na liderança disparada.

"Essa vantagem representa que o time está jogando bem sólido e desfrutando enquanto joga. Gosta de jogar com a bola, sabe jogar sem a bola no momento que tem que sofrer. Então, o time está muito bem, mas não tem nada feito. Nós queremos ser campeões e queremos continuar ganhando jogos e esquecer dos adversários que estão atrás da gente. Simplesmente, continuar ganhando, e isso só depende da gente", afirmou.

O experiente defensor ainda ressaltou que poderá encarar o Grêmio, pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores, quarta-feira, no Maracanã. Ele se tornou desfalques após o jogo de ida, o empate por 1 a 1, em Porto Alegre, no dia 2. Mas esteve em campo até os 25 minutos do segundo tempo diante do Fluminense.

"Eu espero (que possa ir a campo). Me senti muito bem, grande trabalho da nossa equipe médica, trabalhamos muito para isso. Graças a Deus, consegui ficar disponível para esse jogo e espero estar disponível para quarta-feira, se o mister (o técnico Jorge Jesus) quiser", encerrou.

Outro jogador confiante era o meio-campista Gerson, que marcou um dos gols do Fla-Flu. "A gente está muito focado no campeonato, que é muito longo. Entramos neste clássico sem perder o foco para o jogo decisivo da semifinal com o Grêmio. No final vai dar tudo certo", garantiu o volante, autor do segundo gol sobre o Fluminense, clube onde foi revelado.

"Agradeço ao Fluminense que me projetou para o futebol, mas agora sou Flamengo e preciso dar o máximo e fazer o melhor por ele. Estou todo voltado no trabalho aqui dentro", completou.

Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã, às 21h30 da próxima quarta-feira. Quem passar vai encarar aquele que avançar no clássico argentino entre Boca Juniors e River Plate, marcado para terça-feira. No Brasileirão, o time enfrentará o CSA, às 19h de domingo, também como mandante.