Fillipe Soutto agradece torcida do Atlético-MG em carta

"Gostaria de agradecer a massa por todo o carinho que sempre demonstrou ter por mim durante todos esses anos e mesmo agora, na hora da minha saída. Saiba que esse sentimento é recíproco e fico triste por não ter tido a oportunidade de retribuir dentro de campo tanto quanto gostaria em 2012. Por isso, queria dizer que eu nunca esquecerei cada manifestação de apoio e nem as palavras de incentivo", afirmou.

Fillipe Soutto surgiu no fim de 2011 e logo se destacou, mas acabou perdendo espaço nessa temporada com a chegada de Leandro Donizete e viu do banco a maior parte da campanha do vice-campeonato do Atlético-MG no Brasileirão. Até por isso, foi liberado para o Vasco, junto com Leonardo, na troca que levou Alecsandro ao time mineiro.

Mesmo com a negociação, o volante fez questão de mostrar seu carinho pelo Atlético-MG. "Após 16 anos de dedicação de corpo e alma ao Clube Atlético Mineiro, como torcedor e jogador, vou trocar de clube pela primeira vez na minha carreira. Deixarei o time que me formou como atleta, que me deu condições de realizar um sonho e fazer o que mais gosto nessa vida, que é jogar futebol", comentou.

Apesar das boas recordações, Fillipe Soutto disse estar pronto para essa "nova fase". "Agora, uma nova fase na minha vida se inicia. Em um novo clube, uma nova cidade, uma nova caminhada. É um recomeço e um desafio que vou encarar com muita gana e muita vontade de vencer. Ainda sou jovem, tenho muita vontade de evoluir, de provar o meu valor, pois sei que tenho potencial."