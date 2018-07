Fillipe Soutto exalta Atlético-MG 'mais competitivo'

"Foi difícil atingir esse patamar de equipe competitiva. Hoje, nosso time é mais competitivo, mais entrosado, e todos do elenco têm sido importantes. A cara do Atlético hoje é de um time competitivo, raçudo e que precisa vencer. Por isso, temos que jogar para frente, com garra, e entendendo que esse momento exige mais vontade do que qualidade técnica", declarou.

Nesta quinta-feira, o time mineiro terá mais uma dura batalha na luta para se manter na Série A em 2012: enfrentará o Coritiba, na Arena do Jacaré, pela 35.ª rodada. E Fillipe Soutto não quer saber de outro resultado que não seja a vitória. Ele apontou que a equipe precisa fugir do rebaixamento o quanto antes para não viver um drama nas últimas partidas.

"Temos que conseguir nosso objetivo o mais rápido possível para, lá na frente, a gente não lamentar. Então, é importante encarar esses jogos agora, principalmente esse próximo, contra o Coritiba, como uma decisão, como o jogo da nossa vida", disse o volante do Atlético-MG.