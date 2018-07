Fillippe Soutto supera lesão e já treina no Atlético-MG O volante Fillippe Soutto foi a principal novidade do Atlético-MG na manhã desta terça-feira, quando o time se reapresentou aos treinos depois da vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, no último domingo, em Sete Lagoas, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de forma rápida de uma lesão no menisco do joelho direito, sofrida no mês passado.