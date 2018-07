Filme homenageia centenário do Santos e ressalta sucesso do 'futebol arte'

SÃO PAULO - O Santos completa 100 anos de história no dia 14 de abril. Para comemorar antecipadamente a data, o filme "Santos, 100 anos de Futebol Arte" será lançado, com direção e roteiro de Lina Chamie e produção de Ricardo Aidar. A pré-estreia do longa está marcada para o dia 27 de março, em São Paulo.

O filme, produzido pela produtora Canal Azul, em coprodução com a ESPN e o Grupo Bandeirantes de Comunicação, retrata a projeção internacional do clube desde a era Pelé até os dias de hoje, com os meninos da Vila Belmiro. Para tanto, o longa-metragem traz depoimentos de ídolos como Robinho, Diego, Neymar e o próprio Pelé, além de entrevistas com famosos torcedores do time.

Em 93 minutos, "Santos, 100 anos de Futebol Arte" conta a história do clube que conquistou uma torcida 15 vezes maior que a população da sua cidade, ressaltando o fato de ser considerado o time que mais marcou gols na história do futebol mundial.

"O Santos teve o maior jogador da história, parou uma guerra e foi o primeiro time do planeta a conquistar um bicampeonato mundial. Tem uma torcida que se espalha por todos os cantos da terra. Para o Canal Azul é uma grande honra produzir este filme”, destaca o produtor Ricardo Aidar.

O longa foi selecionado para a programação especial do Festival É Tudo Verdade e será exibido para o público pela primeira vez lá mesmo, seguido de uma coletiva de imprensa, no dia 27 de março. O filme que homenageia o time entrará em circuito alternativo de cinema no dia 6 de abril, no Cine Livraria Bombril, em São Paulo, e no Cine Miramar, em Santos.