Filme sobre a vida de Messi estreia 2 de julho no Rio Em plena disputa da Copa do Mundo, competição em que Lionel Messi é artilheiro e luta para se inserir definitivamente entre as lenda do futebol com o título mundial, será apresentado um novo documentário sobre a vida e a carreira do astro argentino. O filme, dirigido por Álex de la Iglesia e com roteiro do ex-jogador e ex-treinador Jorge Valdano, estreia na próxima quarta-feira, 2 de julho, no Rio.