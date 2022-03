Filme sobre título do Palmeiras da Libertadores de 1999 estreia nos cinemas; veja trailer

Dirigido por Marcela Coelho, Mauro Beting e Ricardo Aidar, o filme “1999: A Conquista da América” chega aos cinemas com a missão de recontar a história da primeira conquista da Copa Libertadores da América do Palmeiras. Em pré-estreia nesta segunda-feira, o longa ainda aborda períodos de glória da equipe, como a Primeira e a Segunda Academia.

Distribuído pela Elo Company, o filme conclui uma série de três documentários a respeito da história da equipe paulista produzidos pelo Canal Azul: “12 de Junho de 1993- O dia da paixão palmeirense” e “Palmeiras- O Campeão do Século”.

As presenças do ex-goleiro Marcos, Alex, Paulo Nunes, Evair e Felipão, personagens decisivos na conquista do título, estão confirmadas. Além deles, Ademir da Guia, Dudu, César Maluco, Leivinha e Cafu, ídolos de outras fases do Palmeiras estão escalados no filme. Além dos ex-atletas, torcedores ilustres como Roberto Avallone, Thiago Ventura, Rincon Sapiência e Domenico Gatto estão presentes.

O filme chega aos cinemas para o público geral no dia 31 de março e tem duas sessões confirmadas: 16h30 e 20h30, no Espaço Itaú de Cinema Pompeia-Shopping Bourbon, em São Paulo, nos arredores do Allianz Parque.

Veja o trailer: