Fim da carreira de Ceni rende homenagens de estrelas do futebol

Depois de 25 anos, 1237 jogos e 131 gols marcados com a camisa do São Paulo, a carreira de Rogério Ceni chegou ao fim no último domingo. Não foi da forma como ele queria, já que uma lesão o impossibilitou de estar em campo na última partida do clube no Brasileirão, contra o Goiás, mas isso não diminuiu o reconhecimento àquele que talvez seja o principal ídolo da história são-paulina.

Um dos que homenagearam Ceni foi Ronaldinho Gaúcho, através de sua página no Instagram. "Parabéns pela tua carreira e pela tua trajetória. Você é um exemplo de atleta e pessoa! Marcou a história do futebol mundial! Foi uma grande alegria estar ao seu lado, amigo! Boa sorte nessa nova etapa!".

Ronaldinho esteve ao lado de Rogério Ceni na seleção, mas, no geral, teve o goleiro mais como adversário do que como colega. O mesmo pode se dizer do ex-meia Alex, ídolo de Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro. O jogador, aliás, é responsável por um dos gols mais bonitos já sofridos por Ceni, em 2002, quando, com a camisa palmeirense, deu lindo chapéu nele antes de mandar para a rede.

A rivalidade entre eles e os clubes também não impediu que Alex reverenciasse o goleiro. "O Mito chega ao fim de uma carreira brilhante. Infelizmente, o tempo passa para todos nós. E agora chegou a vez de Rogério Ceni. Goleiro de vários atributos. Defesas maravilhosas, reposições espetaculares, títulos variados e muitos gols. A torcida da São Paulo sentirá sua falta e nós, que gostamos de bom futebol, também.", escreveu na mesma rede social.

A aposentadoria do goleiro também foi notícia fora do Brasil. Veículos como o AS, da Espanha, o L''Equipe, da França, e até a CNN, dos Estados Unidos, destacaram a despedida. Nas redes sociais, até a página oficial da Série A do Campeonato Italiano fez reverência com uma postagem especial com a foto de Ceni: "25 temporadas, 1237 jogos, 131 gols, 26 troféus e uma camisa".