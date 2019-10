Fim de jejum de Yony e ofensividade impulsionam Fluminense antes de jogo decisivo

O Fluminense ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro graças ao gol marcado por um atacante que vinha em jejum. Embora agora tenha se isolado na artilharia do time na temporada, com 16 gols marcados, o atacante Yony González vinha em jejum de 11 jogos até definir o triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo, domingo, no Engenhão. E a evolução do colombiano foi exaltada pelo técnico Marcão como fator importante para a recuperação do time, que embalou a segunda vitória seguida.

O rendimento dele melhorou. Ele sentia uma dificuldade e conversou comigo e, juntamente com o grupo, a gente procurou ajudar da melhor maneira possível, deixar ele mais perto do gol adversário. Ele tem uma excelente movimentação, estava muito leve, animado e feliz e a gente começou a ver o Yony que tinha visto há um tempo atrás", disse.

Interino no compromisso anterior do Fluminense, a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, Marcão dirigiu pela primeira vez o time após a efetivação como técnico no triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo. E o que se viu foi em campo foi um time que propôs o jogo, em uma aposta na ofensividade que o agora treinador promete adotar em sua passagem pelo comando da equipe.

"A equipe do Fluminense já tinha um DNA, jogando há sete, oito meses dessa forma do Fernando, com posse de bola, transições importantes. Até conseguiu equilibrar com o professor Oswaldo, mas dessa forma que estão jogando, foi uma conversa em grupo sincera, transparente e gosto muito da maneira que o Fluminense está jogando. É dessa forma que vamos manter, jogando com coragem, o Fluminense é muito grande e não pode ter medo de propor o jogo", afirmou.

Com 25 pontos e em 15º lugar no Brasileirão, o Fluminense tem três de vantagem para a zona da degola e fará um confronto decisivo contra o rebaixamento na quarta-feira, quando vai visitar o Cruzeiro, no Mineirão, pela 24ª rodada. E Marcão ressaltou a importância do confronto.

"Vai ser um jogo muito difícil, jogando diante do Cruzeiro numa situação de recuperação, como a do Fluminense, e vai ser resolvido nos detalhes. Vamos tentar manter essa energia, manter o nível de jogo da nossa equipe e tentar tirar pontos importantes do Cruzeiro lá. Acredito que será um bom jogo", comentou.