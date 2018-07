Fim de jejum faz Fernandinho prometer 'mais vibração' Motivado pelo fim do jejum de gols no São Paulo, Fernandinho prometeu mais "pegada e vibração" na sequência do Campeonato Paulista. O atacante encerrou a fase negativa, sem gols há sete meses, ao marcar o terceiro gol no empate com o Palmeiras por 3 a 3, no clássico disputado em Presidente Prudente.