Fim de semana de futebol na Europa começa com homenagens às vítimas de atentados O sábado será marcado por homenagens à França e segurança reforçada nos estádios dos principais campeonatos da Europa. O hino nacional francês será executado antes de todas as partidas na Itália (Séries A e B) e na Inglaterra. Mas elas começaram nesta sexta-feira no jogo entre Nice e Lyon, em Nice, pelo Campeonato Francês - vencido pelo time da casa por 3 a 0. Velas distribuídas aos torcedores e o minuto de silêncio antes do apito inicial lembraram os mortos e feridos nos atentados em Paris na semana passada.