Fim de semana esportivo é marcado por rebaixamento de equipe carioca, última rodada da Série B e título no vôlei

SÃO PAULO - Com o encerramento da 37° rodada do Campeonato Brasileiro, ao menos uma equipe carioca está rebaixada para a segunda divisão nacional. Seis equipes estão na disputa para fugir da zona do descenso e as duas últimas vagas serão preenchidas no próximo domingo. Na Série B, o Figueirense conquistou o último posto para o acesso. No vôlei feminino, as meninas do Osasco foram campeãs após maratona, enquanto no judô, o Brasil fechou a temporada com 21 atletas na zona olímpica.

BRASILEIRÃO

No sábado, o Fluminense ficou em situação dramática no Brasileirão ao empatar com o Atlético-MG, por 2 a 2. O time carioca estava vencendo, mas deixou escapar o triunfo no fim. O resultado rebaixou a Ponte, que, com os reservas, foi derrotada pela Portuguesa por 2 a 0. Já o Vasco, mesmo com a vitória sobre o Náutico por 2 a 0, domingo, não conseguiu sair da zona de rebaixamento, prejudicado por resultados de seus concorrentes diretos na tentativa de escapar da queda.

O Criciúma derrotou o São Paulo, em Santa Catarina, enquanto o Bahia venceu o campeão Cruzeiro no jogo da taça, no último minuto, em Minas. Com os resultados, Vasco, Fluminense, Criciúma, Bahia, Internacional e Portuguesa ainda correm o risco de rebaixamento. Porém, para o Fluminense se salvar, o Vasco não pode vencer.

VAGA NA LIBERTADORES

Do lado de cima da tabela, para alívio da torcida, o Grêmio deslanchou. Depois de um jejum de gols e vitórias, o time gaúcho conquistou três pontos em cima do Goiás e garantiu, uma vaga na Libertadores de 2014. O palco da conquista foi a Arena e o destaque foi Barcos, que depois de nove jogos sem marcar, fez o gol da vitória, pela penúltima do Brasileirão.

CORINTHIANS

O monótono empate por 0 a 0 diante do Internacional no último sábado, mais um na longa série de jogos ruins do Corinthians neste Campeonato Brasileiro, não impediu a festa da torcida para duas pessoas que marcaram seus nomes na história do clube. Por motivos distintos, o lateral Alessandro e o técnico Tite faziam suas últimas partidas diante dos torcedores e foram devidamente homenageados por isso.

SÃO PAULO

Com a permanência assegurada e sem chances de classificação para a Libertadores, o São Paulo entrou em campo também sem pressão, mas não conseguiu realizar bom jogo. Neste domingo, pela penúltima rodada, o Criciúma contou com um gol irregular para vencer o tricolor paulista por 1 a 0, no Heriberto Hülse, e continuar dependendo só de si para escapar da degola.

SANTOS

O Santos bateu o Atlético-PR em São José do Rio Preto e entra na última rodada do Nacional como o melhor clube entre os paulistas. Cícero foi o nome do jogo ao marcar os gols da virada santista no interior de São Paulo, após Marcelo abrir o placar para o Furacão.

SÉRIE B

Com a presença do Palmeiras, a Série B deste ano obteve maior repercussão se comparada às últimas edições. Com um nivel técnico acima dos outros clubes, a equipe alviverde não decepcionou. Com 79 pontos, o Palmeiras garantiu o bicampeonato da competição e teve acesso tranquilo, com 24 vitórias, sete empates e sete derrotas. Apesar do título, o Palmeiras se despediu com derrota da Série B. Neste sábado, a equipe mandou a campo na Arena Condá um time misto e acabou derrotada pela Chapecoense, vice-campeã, por 1 a 0. Bruno Rangel marcou de pênalti seu 31.º gol no campeonato e garantiu a vitória do clube de Chapecó.

POLÊMICA

Em meio a polêmica envolvendo uma possível armação da diretoria do Bragantino, o Figueirense garantiu a última vaga para a Série A. Se a partida, terminada em 1 a 1, não teve grandes emoções, pode se dizer o contrário da campanha dos catarinenses. Na 32ª rodada, o clube alvinegro estava na 10ª posição, em meio a troca de técnicos e pressão da torcida. Mas no jogo seguinte, goleou o arquirrival Avaí por 4 a 0 e a partir de então, foram mais três vitórias e dois empates. Além disso, o Figueirense obteve a sorte de na última rodada, Ceará e Icasa, quinto e sextos colocados respectivamente, perderem seus jogos.

REBAIXADOS PARA A SÉRIE C

Mesmo que tenha passado a maior parte da Série B nas dez últimas posições da Segundona, o Guaratinguetá estava fora do Z-4 desde a 16ª rodada, quando derrotou o ASA por 2 a 1. Sem vencer há oito jogos, a equipe do Vale do Parnaíba teve sua queda sacramentada ao chegar à sua quinta derrota dessa série contra o Atlético-GO. Atuando num lotado Serra Dourada, o Guaratinguetá não teve forças para reverter o 2 a 0 sofrido. Se vencesse, além de garantir a permanência no torneio, o time rebaixaria os donos da casa, já que ambos possuíam os mesmos 41 pontos até o último jogo.

Na zona de rebaixamento há 10 rodadas, o Paysandu entrou na Ilha do Retiro tendo chances de permanecer no torneio, em 2014. A equipe paraense precisava vencer o classificado Sport e torcer para que Atlético-GO e Guarantiguetá empatassem. Porém, o contrário ocorreu: além de vitória do time goiano, o Paysandu ficou num 0 a 0 com os pernambucanos. Na 18ª colocação, com 40 pontos, o Papão retorna à Série C, após um ano do seu acesso.

SANTA CRUZ CAMPEÃO

Se não fosse na base do sofrimento, não seria o Santa Cruz. Em um jogo com fim dramático, o tricampeão pernambucano levou o título da Série C do Campeonato Brasileiro. A conquista veio com uma suada vitória sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 1, domingo, no Estádio do Arruda, em Recife.

KAKÁ

O Milan finalmente voltou a vencer no Campeonato Italiano. Depois de cinco partidas consecutivas sem sair de campo com um resultado positivo, a equipe do pressionado técnico Massimiliano Allegri derrotou o Catania por 3 a 1 neste domingo, mesmo atuando fora de casa. O brasileiro Kaká teve boa atuação e marcou o último gol do jogo.

TIME DE LUCAS

No jogo que fechou a 15ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain goleou o Lyon por 4 a 0, domingo, em casa, e voltou a abrir vantagem na liderança da competição nacional. Com o expressivo triunfo no clássico, a equipe chegou aos 37 pontos, contra 33 do Lille, o segundo colocado, que no último sábado derrotou o Valenciennes por 1 a 0, fora de casa.

NA ALEMANHA

Crescendo no Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach chegou neste domingo à sua quinta vitória seguida ao bater o Freiburg por 1 a 0, em casa, no fechamento da 14.ª rodada. Com o resultado, a equipe alvinegra entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões, em quarto. E mais uma vez quem comandou a vitória foi o brasileiro Raffael. O meia, que já havia marcado na rodada passada, contra o Stuttgart, fez também o gol da vitória deste domingo ao receber passe açucarado de Wendt, aos 17 minutos do segundo tempo.

NA ESPANHA

Jonas foi o grande nome da vitória do Valencia sobre o Osasuna, domingo, pela 15.ª rodada do Campeonato Espanhol. O ex-atacante de Santos e Grêmio marcou os três gols do triunfo por 3 a 0, que permitiu à equipe valenciana a voltar a ganhar em casa após tropeços seguidos no Mestalla. O Atlético de Madrid continua sua perseguição ao Barcelona e, sábado, venceu mais uma partida. Mesmo fora de casa, a equipe derrotou o Elche por 2 a 0, com gols de Koke e Diego Costa, e se igualou na ponta da tabela ao rival catalão. Neymar não conseguiu fazer o seu Barcelona ganhar.

JUDÔ

Com o encerramento do Grand Slam de Tóquio, domingo, chegou ao fim também a temporada de 2013 do judô. E a última atualização do ano no ranking da Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês) mostra 21 brasileiros dentro da zona de classificação olímpica, que compreende os 22 melhores no masculino e as 14 primeiras no feminino.

VÔLEI

Depois de sofrer contra o Pinheiros na semifinal, o Molico/Osasco não teve problemas para vencer o Sesi, domingo, em casa, e conquistar o 11º título do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei para a cidade da Grande São Paulo. Na partida decisiva, ganhou por 3 sets a 0, com parciais de 21/13, 21/18 e 21/19 para o time de Sheilla e Thaísa, titulares da seleção brasileira.