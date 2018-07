Fim de semana teve cinco pênaltis perdidos no Brasileirão

Quatro jogos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro tiveram pênaltis perdidos neste fim de semana. Num deles, foram dois tiros livres.

No sábado, o goleiro Cássio, do Corinthians, brilhou mais uma vez ao defender a cobrança de Lucca e evitar uma possivel reação da Ponte Preta aos 25 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 2 a 0 para o time da capital. É o segundo pênalti defendido pelo goleiro no Campeonato Brasileiro.

No domingo, quando o placar de Grêmio e Avaí ainda estava zerado, a equipe gaúcha teve a chance de sair na frente, mas Edilson desperdiçou o tiro livre chutando no meio do gol, para a defesa do goleiro Douglas. O jogo terminou 2 a 0 para os catarinenses.

O empate em 1 a 1 entre Botafogo e Atlético-MG no estádio Nilton Santos poderia ter terminado com vitória dos visitantes se não fosse a defesa do goleiro Jefferson na cobrança de pênalti de Rafael Moura. A defesa teve sabor especial para o goleiro, que retornava aos gramados depois de 14 meses afastado por lesão. "Quando visto essa camisa é sangue nos olhos, vontade, raça. Estou aí para ajudar a equipe e recuperar o meu espaço", disse o goleiro.

Nesta mesma partida, no Rio, o atacante Roger teve um pênalti mal cobrado diante do goleiro do Atlético-MG. Victor fez a defesa, mas deu rebote. Para sorte do Botafogo, e de Roger, o batedor acertou na segunda tentativa, e empatou o jogo.

No clássico paulista entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro, o clima já estava pesado para a equipe da capital, que perdia de 3 a 0. Pratto teve a chance de diminuir o placar numa cobrança de pênalti aos 24 minutos do segundo tempo, mas acertou a trave. A falha fez falta: o São Paulo perdeu por 3 a 2. "Como capitão, não posso perder um pênalti assim", disse Pratto.