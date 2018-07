Finais da Série D do Campeonato Brasileiro vão começar no Nordeste

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta quarta-feira as datas, os horários e os locais das partidas de ida e volta da final da Série D do Campeonato Brasileiro. O título será decidido entre Operário Ferroviário-PR e Globo-RN.

O jogo de ida acontecerá no estádio Manoel Barretto, em Ceará-Mirim-RN, no próximo domingo, às 17h. Já o confronto de volta ficará para o domingo seguinte, dia 10 de setembro, às 19h, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

Operário Ferroviário e Globo já garantiram vaga na Série C do próximo ano, assim como Atlético-AC e Juazeirense. Os dois jogos vão ser transmitidos, ao vivo, pelo Esporte Interativo.

Como tem melhor campanha, o clube paranaense poderá decidir o jogo de volta em seu estádio. Vale lembrar que o gol qualificado, marcado fora de casa, servirá como critério de desempate. O título será decidido nos pênaltis apenas em caso de empate no placar agregado após dois resultados iguais.