Finais do Paulistão serão disputadas no Pacaembu

O pedido do técnico Dorival Júnior para que o Santos mandasse a segunda final do Campeonato Paulista na Vila Belmiro não teve sucesso. Reunião realizada nesta segunda-feira na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu que as duas partidas entre Santo André e Santos, que tem a vantagem de jogar por resultados iguais, serão disputadas no Estádio do Pacaembu.

Os duelos entre os dois times de melhor campanha no Paulistão serão realizados nos próximos dois domingos, a partir das 16 horas, com as rendas sendo divididas pelos dois clubes. O ingresso mais barato, para o setor do tobogã, custará R$ 40. O local será destinado aos torcedores do Santo André. O mais caro, para a numerada, será vendido por R$ 120. A entrada para a arquibancada custará R$ 50. Todos os setores possuem meia-entrada.

O time que conquistar o título receberá um prêmio de R$ 2 milhões da FPF e o vice-campeão vai ganhar R$ 500 mil. O árbitro da primeira final sairá de sorteio que será realizado na terça-feira entre Paulo César de Oliveira, Sálvio Spinola Fagundes Filho e Wilson Luis Seneme.

As datas das finais do Troféu Campeão do Interior do Campeonato Paulista entre São Caetano e Botafogo também foram definidos. Os jogos serão disputados nos dias 24 de abril, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, e em 1.º de maio, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, ambas às 18h30.