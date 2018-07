'Final' dá ao Cruzeiro a melhor média de público do Brasileirão

O Cruzeiro conquistou o Brasileirão pela segunda vez seguida ao bater o Goiás por 2 a 1 no Mineirão. O jogo decisivo, além da taça, deu ao time mineiro a liderança no ranking de público após 36 rodadas. Em média, 28.780 torcedores assistiram às 18 partidas da equipe como mandante.

Neste domingo, 56.729 espectadores acompanharam a vitória sobre o Goiás, no segundo maior público entre os 360 jogos do Brasileirão - o confronto São Paulo e Cruzeiro, válido pela 21.ª rodada, ocupa a primeira posição, com público de 58.627. Com o número registrado na partida marcada pelo título brasileiro, o time mineiro ultrapassou São Paulo e Corinthians no ranking e assumiu a liderança pela primeira vez.

Antes da rodada, o Cruzeiro tinha média de 27.136 torcedores por jogo. O São Paulo, primeiro colocado com 28.278, também acabou superado pelo Corinthians, que saiu de 27.994 para 28.456. Na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, a equipe alvinegra conseguiu o seu terceiro maior público no Brasileirão. No total, 36.307 pessoas compareceram à Arena Corinthians.

AVANÇO

A torcida cruzeirense passou a ser mais presente na reta final do Brasileirão. Na 5.ª rodada, por exemplo, apenas 11.663 espectadores compareceram ao Mineirão para assistir à vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba. No jogo seguinte, 13.679 viram o time bater o Sport por 2 a 0 no mesmo local.

Depois de mais um público baixo (17.850, contra o Atlético-PR, na 22.ª rodada), o time começou a se destacar. No clássico mineiro, mais de 49 mil pessoas foram o Mineirão. Depois, diante do Inter (vitória por 2 a 1), o estádio recebeu 51.994, na terceira partida com maior público do Brasileirão.

No ano passado, o Cruzeiro conseguiu fechar sua participação como o primeiro colocado no ranking. A média é parecida com a deste ano: 28.911. O Corinthians ficou na segunda posição, com 24.441. Flamengo, São Paulo e Grêmio terminaram o campeonato nas posições seguintes.

O pior time do ranking é o Goiás, com média de 7.246 torcedores por jogo. Figueirense, Santos, Criciúma e Chapecoense vêm em seguida. Todos têm média abaixo de 10 mil espectadores por partida. Flamengo (26.835), Inter (21.530), Grêmio (21.438), Fluminense (18.600), Palmeiras (18.015), Sport (16.678) e Atlético-MG (13.680) completam a lista dos dez primeiros.