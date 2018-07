Final da Copa do Rei entre Barcelona e Real será disputada em Valencia

MADRI - A Real Federação Espanhola de Futebol confirmou nesta quinta-feira que o superclássico entre Barcelona e Real Madrid, na final da Copa do Rei, será disputado no Estádio de Mestalla, do Valencia. A entidade, em reunião com dirigentes dos dois clubes, também decidiu por antecipar a data da decisão em três dias. Inicialmente, a final seria realizada no dia 19 de abril (sábado). Agora, o confronto está acertado para o dia 16 (quarta-feira).

A alteração se deveu à possibilidade de as duas equipes disputarem jogos da semifinal da Liga dos Campeões na semana seguinte. Pela data original, haveria pouco tempo entre a final da Copa do Rei e o duelo na competição internacional.

O superclássico vai reeditar a final da Copa do Rei de três anos atrás, quando as duas equipes também se enfrentaram no Mestalla. Na ocasião, o Real Madrid levou a melhor com a vitória por 1 a 0 na prorrogação, após empate sem gols no tempo normal. Para este novo confronto, cada time terá 20 mil ingressos à disposição. Os valores vão variar de 45 a 240 euros.