Final da Copa São Paulo já contabiliza 22 mil ingressos vendidos

A Federação Paulista de Futebol (FPP), porém, não confirmou a carga máxima de ingressos. Por recomendação do Batalhão de Choque da Polícia Militar, serão disponibilizados nove mil bilhetes para a torcida do Flamengo, que ficará no setor de visitantes e com proteção especial.

Os valores variam entre R$ 30 e R$ 50, dependendo do setor da arquibancada. Os sócios torcedores corintianos, porém, têm até a meia noite de sábado para adquirir os bilhetes com 50% de desconto. As entradas reservadas que não forem confirmadas serão liberadas após 12 horas, ou seja, já no domingo. Os ingressos que sobrarem vão ser vendidos nas bilheterias do estádio a partir das 7 horas de segunda-feira, portanto, três horas antes do início do jogo.

AS SEMIFINAIS - Na semifinal, sexta-feira, quando o Corinthians venceu o Cruzeiro, por 2 a 1, de virada, o público superou 27 mil pagantes, no Itaquerão. Atual campeão da Copinha, o time paulista é também o maior vencedor da história da competição, com nove títulos. Por isso vai buscar o inédito decacampeonato.

O Flamengo foi campeão duas vezes, em 1990 e 2011, e tenta ser tricampeão. Na semifinal, o time carioca venceu o América Mineiro, por 2 a 1, também de virada, na Arena Barueri. Os dois times estão invictos. Quem vencer será o campeão. Em caso de empate no tempo normal, a decisão irá para a cobrança de penalidades máximas.