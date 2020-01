Final da Copa SP terá entrada gratuita e torcidas da dupla Grenal

O duelo entre Grêmio e Internacional, o Gre-Nal, neste sábado, às 10 horas, pela decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, terá entrada gratuita no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira que o jogo terá a presença de torcedores dos dois clubes gaúchos - em clássicos paulistas, a determinação é de torcida única.

A entrada para a partida no Pacaembu acontecerá mediante reserva de ingresso por meio do site https://copasp.ligatech.com.br/. Não será necessário retirar ingressos físicos. Após confirmada a reserva pelo site, basta apresentar o voucher que será gerado pelo sistema para acessar o estádio.

Torcedores do Internacional serão posicionados nas cadeiras laranjas (na rua Itápolis), com entradas pelos portões 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21; os gremistas ficarão nas arquibancadas verde e amarela, com acesso pelo portão principal (praça Charles Miller).

O Grêmio buscará o seu primeiro título na Copa São Paulo. O clube de Porto Alegre estava fora da decisão desde 1991, quando foi goleado pela Portuguesa, de Dener, por 4 a 0. Já o Internacional disputará pela sexta vez a final, tendo ganhado quatro vezes até o momento.