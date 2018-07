Final da Copa Sul-Minas-Rio é adiada novamente

A final da Copa Sul-Minas-Rio sofreu mais um adiamento. O jogo, que estava inicialmente marcado para o dia 31 de março e depois foi transferido para 7 de abril, agora tem uma data que parece definitiva: 20 de abril. A novidade é que, antes programada para acontecer em quintas-feiras, agora a partida foi agendada para ser realizada numa quarta, às 21h45, tradicional horário do futebol na Rede Globo.

A mudança anunciada nesta sexta-feira foi necessária porque o Fluminense, que fará a decisão contra o Atlético-PR, tem sua estreia na Copa do Brasil marcada para o dia 6 de abril, quarta-feira, contra o Tombense, fora de casa - o local da partida ainda não está confirmado. A final da Sul-Minas-Rio havia sido marcada para o dia 7 antes da definição dos finalistas.

O jogo não poderia ser transferido para o meio de semana seguinte porque no dia 14 é o Atlético-PR que entra em campo pela Copa do Brasil, na Arena da Baixada, para fazer a partida de volta contra o Brasil de Pelotas - empatou em 1 a 1 no interior do Rio Grande do Sul.

No dia 20 de abril, não haveria coincidência de datas - nem Fluminense nem Atlético-PR tem jogos agendados para esse dia. O Flu é mandante da partida, mas ainda não anunciou onde realizará a final. Só não pode jogar em Volta Redonda porque o estádio Raulino de Freitas já está reservado para Flamengo x Confiança, pela Copa do Brasil.

Os demais estádios que receberam jogos dos grandes cariocas nesta temporada estão livres: Pacaembu, Arena Amazônia, Mané Garrincha, Kleber Andrade (em Cariacica, Espírito Santo) e Mario Helênio (Juiz de Fora, Minas Gerais). O mais cotado é este último.