Final da Copinha entre Palmeiras e Santos será disputada no Allianz Parque às 10h

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu na noite deste domingo que a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre Palmeiras e Santos, será disputada no Allianz Parque, às 10h. Como tradicionalmente acontece, a decisão do torneio ocorrerá em 25 de janeiro, data do aniversário da capital paulista.

Anteriormente prevista para 16h, a final teve seu horário remanejado para a manhã de terça-feira para evitar a possibilidade de confronto entre torcedores de Palmeiras e Corinthians. A equipe do Parque São Jorge atua no mesmo dia, às 21h, diante da Ferroviária pelo Campeonato Paulista. Como o jogo será na Neo Química Arena, havia a possibilidade que grupos de torcedores coincidissem na linha vermelha do Metrô, que liga Barra Funda a Itaquera.

Leia Também Árbitro relata invasão e faca jogada no campo em São Paulo x Palmeiras na Copinha; veja súmula

Diferentemente dos últimos anos, em 2022, o Pacaembu não estará disponível para a recepção da final da Copinha. O estádio está passando por um amplo processo de reforma e modernização após ter sido concedido à iniciativa privada.

Com a impossibilidade de contar com o Pacaembu, a organização da Copa São Paulo de Futebol Júnior deixou a definição do palco da final em compasso de espera até que se confirmassem seus participantes. Como o Palmeiras é o time de melhor campanha, terá o privilégio de atuar em sua casa com o apoio da torcida.

A FPF também emitiu uma nota explicando os motivos que levaram à mudança do horário inicialmente previsto e explicou que a decisão foi tomada em conjunto com autoridades e a Polícia Militar. Confira a nota na íntegra:

Após análise minuciosa de todas variáveis envolvidas na grande final da Copa São Paulo e diálogo com a Polícia Militar de São Paulo, a FPF anuncia horário e local da partida entre Palmeiras e Santos. Enfrentamos a impossibilidade de utilizar o Pacaembu, tradicional palco da final da Copinha, e, por motivos de segurança, outras instalações na capital paulista. Considerando a melhor campanha entre os finalistas e a regulamentação de torcida única entre os clássicos paulistas, o Palmeiras naturalmente teria sua torcida. Portanto, a grande final acontecerá no Allianz Parque.

Há, na terça-feira, 25 de janeiro, data da grande final, agendada partida entre Corinthians e Ferroviária, às 21h, pelo Paulistão Sicredi 2022. Com esta agenda, também por motivos de segurança dos torcedores e torcedoras paulistas, a FPF optou por agendar a final entre Palmeiras e Santos para 10h, evitando possível encontro entre torcedores no transporte público.