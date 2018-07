Final da Copinha tem ingressos à venda e os mais baratos são R$ 10

Já estão à venda, no Pacaembu, no Ginásio do Ibirapuera e no Estádio Anacleto Campanela, os ingressos para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, confrontando Corinthians e Botafogo-SP. O jogo terá início às 10h50 do próximo domingo, feriado em São Paulo por conta do aniversário da cidade.

Conforme previsto, a torcida paulistana vai ocupar a maior parte do Pacaembu, restando aos torcedores de Ribeirão Preto apenas o setor de arquibancada que tem entrada pelo portão 22. Os ingressos para os botafoguenses custam R$ 20.

O valor é o mesmo que os corintianos pagarão para a arquibancada e para o portão 21. Este setor, porém, só começará a ter seus ingressos vendidos quando os do portão principal se esgotarem. O tobogã, porém, custa apenas R$ 10.

Pelo menos em teoria, as numeradas coberta e descoberta estão abertas às duas torcidas, com ingressos a R$ 30. No sábado, os ingressos também poderão ser adquiridos no Canindé, no Parque São Jorge e na Rua Javari, com vendas das 9h às 20h - exceto no campo do Juventus, onde a bilheteria fecha às 18h. Nesta sexta, os três pontos de venda funcionam até as 20h.

Confira valores dos ingressos e postos de venda: Botafogo x Corinthians

25/1/2015 – 10h50

Estádio Paulo Machado de Carvalho Preços dos ingressos

Arquibancada (Tobogã) - R$ 10,00 (Inteira) e R$ 5,00 (Meia) (Torcida-Corinthians) Arquibancada (Tobogã) - R$ 10,00 (Inteira) e R$ 5,00 (Meia) (Torcida-Corinthians)

Arquibancada (Portão Principal e Portão 21) - R$ 20,00 (Inteira) e R$ 10,00 (Meia) (Torcida-Corinthians)

Arquibancada (Portão 22) - R$ 20,00 (Inteira) e R$ 10,00 (Meia) (Torcida-Botafogo)

Cadeira Especial (Laranja) - R$ 30,00 (Inteira) e R$ 15,00 (Meia) (Torcida-Corinthians)

Numerada Descoberta - R$ 30,00 (Inteira) e R$ 15,00 (Meia)

Numerada Coberta - R$ 30,00 (Inteira) e R$ 15,00 (Meia) Obs.: A arquibancada do portão 21 será disponibilizada quando estiverem esgotados os ingressos da arquibancada do portão principal.

Postos de venda

Funcionamento das bilheterias

A partir do dia 23/1

- Ginásio do Ibirapuera: Rua Manuel da Nóbrega, 1361 – Ibirapuera (Horário de funcionamento das bilheterias das 9h às 20h)

- Estádio do Pacaembu: Praça Charles Miller s/n (Horário de funcionamento das bilheterias das 9h às 20h)

- Estádio Anacleto Campanella: R: Walter Tomé, nº 64 - Bairro - Olímpico - São Caetano (Horário de funcionamento das bilheterias das 9h às 20h) A partir do dia 24/1

- Estádio Osvaldo Teixeira Duarte (Canindé): R: Rua Comendador Nestor Pereira, 33 (Horário de funcionamento das bilheterias das 9h às 20h)

- Parque São Jorge: Rua São Jorge, 777 (Horário de funcionamento das bilheterias das 9h às 20h)

- Estádio Conde Rodolfo Crespi (Juventus): Rua Javari, 117 - Mooca (Horário de funcionamento das bilheterias das 9h às 18h)

Obs: No dia do jogo, se restar ingressos, serão vendidos apenas no Estádio do Pacaembu.