Final da Libertadores 2020: veja quais estádios podem receber a partida

A Conmebol anuncia nesta quinta-feira o estádio que irá receber a final da Copa Libertadores de 2020. No total, são oito arenas na briga, seis delas no Brasil. O Maracanã, no Rio, aparece como favorito para receber a final, que será novamente disputada em jogo único. Também nesta quinta, a entidade que gerencia o futebol sul-americano vai anunciar qual estádio receberá a decisão da Copa Sul-Americana. Vale lembrar que nesta temporada, a final da Libertadores será no Estádio Nacional de Chile, em Santiago, e a Sul-Americana vai ser decidida no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

Veja quais estádios podem receber a final da Libertadores 2020

Mario Kempes (Córdoba (ARG))

Mineirão (Belo Horizonte)

Arena do Grêmio (Porto Alegre)

beira-rio (Porto Alegre)

Maracanã (Rio de Janeiro)

Morumbi (São Paulo)

Arena Corinthians (São Paulo)

Estádio Nacional (Lima)

Dentre os estádios brasileiros, algo que chama a atenção é que quase todos foram reformados ou construídos visando a Copa do Mundo no Brasil, em 2014. A exceção é o Morumbi, que embora tenha ficado fora do Mundial, recebeu jogos pela Copa América. Já pela Copa Sul-Americana, apenas quatro estádios estão na disputa e o representante do Brasil é o Mané Garrincha, em Brasília. Ele também foi utilizado durante o Mundial de 2014. A Sul-Americana deste ano acontece no Paraguai, mas inicialmente o jogo estava marcado para ser disputado no estádio Nacional de Lima, no Peru. O confronto mudou de local por falha na organização dos peruanos, que tentam mais uma vez receber a partida.

Estádio que podem receber a final da Sul-Americana 2020

Mario Kempes (Córdoba-ARG)

Estádio Ciudad de La Plata (Buenos Aires-ARG)

Mané Garrincha (Brasília)

Estádio Nacional (Lima-PER)

A Libertadores de 2019 está na fase de semifinal. Trata-se de um Brasil x Argentina. De um lado, Boca Juniors e River Plate disputam uma vaga e do outro, Flamengo e Grêmio brigam para chegar na grande final.