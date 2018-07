Final de semana recheado de gols no Brasileiro; assista

Com a Copa América centrando atenções no domingo, os principais jogos do Campeonato Brasileiro voltaram a ser realizados no sábado. O destaque da rodada foi o clássico paulista entre Santos e Corinthians, onde o time da baixada encerrou um jejum de vitórias e empurrou a crise para o rival. Já o Palmeiras, que apostava na estreia do técnico Marcelo Oliveira, vai voltar de Porto Alegre com mais uma derrota na bagagem. Quem também adicionou mais uma na bagagem foi o Flamengo, que viu o Atlético-MG ganhar em pleno Maracanã. No domingo, o destaque ficou para o empate do São Paulo com o Avaí por 1 a 1 e a surpreendente derrota do Cruzeiro em casa para a Chapecoense. Confira os gols:

SÃO PAULO 1 X 1 AVAÍ

CRUZEIRO 0 X 1 CHAPECOENSE

SANTOS 1 x 0 CORINTHIANS

GRÊMIO 1 x 0 PALMEIRAS

FLAMENGO 0 x 2 ATLÉTICO-MG