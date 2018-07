Final do Carioca tem 50 mil ingressos vendidos; Botafogo não lota setor O Maracanã irá lotar domingo na final do Campeonato Carioca. Até o fim da tarde desta quarta-feira, 50 mil ingressos já haviam sido comercializados. Segundo a concessionária que administra o estádio, restam apenas pouco mais de seis mil bilhetes destinados à torcida do Botafogo.