Final do Catarinense faz CBF adiar jogo da Chapecoense pela Série B para outubro

A CBF anunciou nesta terça-feira uma mudança na data da partida entre CRB e Chapecoense, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo mudou do dia 11 de setembro, uma sexta, para o dia 14 de outubro, uma quarta, e será disputado às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

A mudança na data acontece porque a Chapecoense vai disputar a final do Campeonato Catarinense contra o Brusque. Como o jogo de volta da decisão cai no domingo, dia 13 de setembro, não haveria tempo para recuperação dos atletas. Assim, o jogo da nona rodada da Série B fica marcado para mais de um mês para frente.

Leia Também Corintiano compra totens no Morumbi para homenagear parentes são-paulinos já falecidos

A Chapecoense está na sétima colocação da Série B com 10 pontos em cinco jogos, enquanto que o CRB é o quinto com um ponto a mais, mas disputou uma partida a mais.

A equipe de Santa Catarina volta a campo já nesta terça-feira, pela sétima rodada, quando recebe o Juventude na Arena Condá, em Chapecó (SC). O CRB joga nesta quarta e recebe o Sampaio Corrêa no estádio Rei Pelé.