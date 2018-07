Final do Mundial é evento mais tuitado do ano no Brasil A partida entre Corinthians e Chelsea, pela final do Mundial de Clubes, vencida pelo time brasileiro, foi o evento mais tuitado do ano no Brasil. O jogo deste domingo teve uma média de 4.365 tuítes por minuto, de acordo com assessoria de imprensa da rede social Twitter no País. O recorde anterior pertencia à final da Copa Libertadores da América, disputada entre Corinthians e Boca Juniors, com 3.548 tuítes por minuto.