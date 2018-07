Final do Paulista tem 'vaquinha' na Ponte e 'mestre' Carille

Em Campinas, cinco torcedores uniformizados esperavam para falar com o técnico Gilson Kleina no final do treino de segunda-feira da Ponte Preta. O porta-voz do grupo disse: “A gente é pobre, humilde, mas vai fazer uma vaquinha para ajudar na premiação do time. Nem que for mil reais a gente consegue arrecadar”. Na capital, a novidade no trabalho do Corinthians ficou por conta do ‘professor’ Fábio Carille – ele está recebendo o ex-jogador Alex Alves para um estágio no clube.

Na Ponte, Kleina agradeceu os torcedores e propôs um churrasco caso o time conquiste o título. O encontro, simples, sem holofotes e quase secreto, mostra como a torcida da Ponte está fechada com o time para a primeira conquista da história de 117 anos do clube.

No Corinthians, Alex Alves, que como jogador defendeu Portuguesa, Botafogo, Cruzeiro, entre outros, acompanha de perto o trabalho de Carille, que há quatro meses era apenas auxiliar técnico do clube. “O Carille teve o privilégio de trabalhar muitos anos com o Tite e soube aproveitar isso. Ele tem um jeito muito calmo e honesto de conversar com os atletas”, diz o ex-jogador (mais informações nesta página).

Expectativa. Em rápido contato com o Estado, os torcedores da Ponte não quiseram dar mais informações sobre a promessa. Disseram que era uma coisa entre o time e a torcida. Outras demonstrações de apoio foram dadas ao longo do dia. Centenas estão acampados em frente ao estádio Moisés Lucarelli, desde a tarde de ontem, aguardando o início da venda de ingressos para a final contra o Corinthians, domingo. Para os torcedores em geral, a venda começa só hoje pela manhã. Ou seja: foram quase 48 horas de espera.

Eles levaram barracas de camping, embalagens de isopor para refrigerar as bebidas e até uma churrasqueira. Edson Santos chegou na tarde de segunda-feira e conseguiu ser o terceiro da fila. Chegar com tanta antecedência significa ter mais possibilidades de ficar nos melhores setores do estádio. “Existem apenas 4.600 ingressos para a geral. Por isso, quis chegar tão cedo. Chegou a nossa vez e não podia perder esse jogo.”

O passatempo de Edson é jogar baralho com o amigo Douglas da Silva Chaves em cima de um colchão dentro da barraca, montada em frente ao estádio. “Estamos fechados com a Ponte”, diz o torcedor.

O cantor sertanejo Marcelo Perfeito só chegou na segunda pela manhã. Além da barraca, esperava o violão que seria trazido por amigos. Como chegou “tarde”, acabou com o 45.º lugar. Entusiasmado com a grande chance de conseguir um ingresso para a final história, Perfeito dá um detalhe de seu currículo: foi eleito rei Momo em Campinas, em 2013. E atesta a informação com uma foto no iPhone.

Para os sócios-torcedores, a venda de ingressos começou ontem mesmo e foram vistas filas moderadas ao longo do dia. A expectativa é de que o estádio esteja lotado, com 18,5 mil torcedores. Os ingressos na arquibancada central custam R$ 40 (inteira). Nas cabeceiras e no setor destinado aos corintianos, o valor é de R$ 80 (inteira).