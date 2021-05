Final do Paulistão registra maior audiência do futebol brasileiro em 2021

A final do Paulistão Sicredi 2021 entre São Paulo e Palmeiras neste domingo bateu o recorde de audiência do futebol brasileiro no ano. O jogo disputado no Morumbi, transmitido pela Rede Globo, atingiu pico de 36 pontos e média de 32 pontos no Ibope na TV aberta. O índice supera as partidas exibidas ao longo de 2021, incluindo as finais da Libertadores e da Copa do Brasil. É a maior audiência do ano. Na final, o São Paulo venceu por 2 a 0, conquistou o título e encerrou um jejum de 16 anos sem conquistas estaduais.

A marca coloca, pelo quarto ano consecutivo, o Paulistão como o campeonato com a maior audiência registrada em TV aberta. A maior audiência pertencia à final da Copa do Brasil, com 26 pontos. Na partida, o Palmeiras superou o Grêmio no Allianz Parque. Esse recorde foi dizimado neste domingo, com a segunda partida da final do Paulistão.

Em entrevista exclusiva ao Estadão, o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, fez um balanpo positivo do torneio. Pelo segundo ano consecutivo, o Campeonato Paulista sofreu os efeitos da pandemia do novo coronavírus. A interrupção de 26 dias, imposta pela fase mais restritiva do Plano São Paulo de combate à doença, espremeu o calendário. Isso criou um torneio atípico com partidas em outros Estados e jogos do mesmo clube a cada 48 horas.

“Estamos terminando o Paulistão novamente com recordes de audiência, na data programada e, pela primeira vez, com VAR em 100% dos jogos. Para 2022, nos reuniremos com clubes, comissões técnicas, atletas, árbitros e parceiros comerciais para debater melhorias”, afirmou o presidente.

Na temporada 2021, o Campeonato Paulista ganhou relevância na disputa por audiência entre as emissoras de TV. Os direitos de transmissão da Libertadores e da Copa América ficaram com o SBT. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Eurocopa e Jogos Olímpicos são as principais apostas da Globo para obter bons números de audiência.