Final do Troféu do Interior do Paulistão vai ter primeira partida no feriado

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta segunda-feira as datas e horários das finais do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. Com a melhor campanha, o Santo André fará o segundo jogo contra o Ituano no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). A primeira partida no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), já está marcada para esta sexta, feriado nacional, a partir das 16 horas.

O jogo contará com a presença do Projeto Futebol Sustentável, idealizado pelo próprio presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Serão cinco mil ingressos disponíveis em Itu, que devem ser trocados por duas garrafas pet cada um. O segundo jogo, no estádio Bruno José Daniel, está marcado para a outra sexta-feira, dia 28, às 21 horas.

Quem levantar a taça em Santo André garantirá R$ 360 mil em premiação, além de uma vaga na Copa do Brasil da próxima temporada. Em caso de empate em pontos e gols nos dois jogos, a decisão sairá na disputa de penalidades máximas. Não há o critério de gol fora de casa.