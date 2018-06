Final entre Alemanha Ocidental e Holanda é 'o jogo' da Copa de 1974

A final do Mundial de 1974, entre Alemanha Ocidental e Holanda, foi disputada no dia 7 de julho, no Estádio Olímpico de Munique. Com menos de dois minutos de bola rolando, o árbitro inglês Jack Taylor marcou pênalti em cima do holandês Cruyff. Detalhe: até o craque ser derrubado, a Holanda havia trocado passes sem que os alemães tivessem conseguido relar na bola. Neeskens converteu. Ainda no primeiro tempo, Breitner, também de pênalti, e Gerd Müller viraram para os donos da casa. Ao fim, com o placar de 2 a 1 e o título assegurado, Beckenbauer foi o primeiro jogador a levantar o novo troféu da competição, a Taça Fifa, já que a Jules Rimet havia ficado em posse definitiva do Brasil a partir de 1970.

Campanha do campeão

14/6 - Alemanha Ocidental 1x0 Chile (1ª fase)

18/6 - Alemanha Ocidental 3x0 Austrália (1ª fase)

22/6 - Alemanha Ocidental 0x1 Alemanha Oriental (1ª fase)

26/6 - Alemanha Ocidental 2x0 Iugoslávia (2ª fase)

30/6 - Alemanha Ocidental 4x2 Suécia (2ª fase)

3/7 - Alemanha Ocidental 1x0 Polônia (2ª fase)

7/7 - Alemanha Ocidental 2x1 Holanda (final)