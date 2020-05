Final entre Corinthians x Palmeiras de 1999 terá reprise; veja o que mudou entre as equipes

A final do Campeonato Paulista de 1999 entre Palmeiras e Corinthians será transmitida novamente neste domingo (10), às 14 horas, na TV Bandeirantes, com narração original de Luciano do Valle e comentários de Silvio Luiz e Roberto Rivellino. A partida ficou marcada na história do clássico paulista por conta da pancadaria generalizada em seu encerramento. De lá para cá, muita coisa mudou nos dois clubes.

LEIA TAMBÉM > Luxemburgo minimiza reclamação de Guerra sobre falta de espaço no Palmeiras

O Palmeiras havia acabado de vencer a Libertadores, onde eliminou, justamente, o Corinthians, nas quartas de final, interrompendo a conquista do título, inédito, dos alvinegros. O confronto entre os dois rivais aconteceu no dia 20 de junho e terminou empatado em 2 a 2, resultado que garantiu o título para o time alvinegro. Mais do que o título, o confronto ficou marcado pelas embaixadinhas feitas pelo atacante Edilson, nos minutos finais. O lance revoltou os palmeirenses e a briga foi generalizada, tanto que o árbitro Paulo Cesar de Oliveira encerrou a partida antes do período normal.

Mas, de lá para cá, muita coisa mudou. Frustrações, alegrias, rebaixamento e títulos fizeram parte da história dos rivais nos últimos anos. O Estado destaca as principais mudanças que aconteceram em ambas as equipes.

Corinthians

Em 1999, uma década de ouro para o Corinthians se encerrava. Seria perfeita, não fosse o Palmeiras, considerado, por muitos, seu maior rival, tê-lo eliminado da Libertadores. Entre 90 e 99, a equipe alvinegra colecionou títulos de peso. Foram três Campeonatos Brasileiros (1990, 1998 e 1999), uma Copa do Brasil (1995) e outros três Campeonatos Paulistas (1995, 1997 e 1999).

Nas duas décadas seguintes, o Corinthians incrementou ainda mais sua sala de troféus. No ano seguinte a conquista do Paulistão, a equipe venceu seu primeiro Mundial de Clubes. Entre 2000 e 2009, apesar do rebaixamento, em 2007, foram conquistados mais um Campeonato Brasileiro (2005), duas Copas do Brasil (2002 e 2009) e três Campeonatos Paulistas (2001, 2003 e 2009).

Mas o que estava por vir na década seguinte seria ainda maior e, desta vez, com o fantasma da Série B afastado dos alvinegros. Entre 2010 e 2019, foram 10 títulos de peso, um deles inédito, a Taça Libertadores tão cobiçada pelo elenco do Corinthians de 1999 e que foi parar nas mãos do rival. Foram um Mundial de Clubes (2012), uma Libertadores (2012), uma Recopa Sul-Americana (2013), três Brasileiros (2011, 2015 e 2017) e quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019). No somatório, o clube de Itaquera acumulou 16 títulos de peso, após a conquista do Paulista de 99.

Palmeiras

Em 1999, o Palmeiras conquistava a América e, não obstante, havia tirado o sonho do rival Corinthians de conquistá-la primeiro. Diferente dos alvinegros, os alviverdes não foram tão bem sucedidos em termos de conquistas.

Nas últimas duas décadas, o clube da Barra Funda conquistou apenas dois Campeonatos Brasileiros (2016 e 2018), duas Copas do Brasil (2012 e 2015) e um Campeonato Paulista (2008). Para piorar a situação, a equipe foi rebaixada, por duas vezes, em 2002 e 2012.

Contudo, após seu segundo rebaixamento, o clube da Barra Funda deu uma guinada econômica e, hoje, sem dúvidas, é considerada uma das equipes com maior poderio financeiro do Brasil. Não é à toa, que os títulos de peso passaram a ser conquistados, novamente, nesse período.

Nos últimos 20 anos, o Palmeiras reformou seu estádio que passou a ser palco dos maiores eventos musicais da cidade, e, hoje, possui um dos melhores centros de treinamento do país. Se de 2000 a 2010 a escassez de títulos foi protagonista, agora, as chances das vitórias roubarem a cena, são maiores.