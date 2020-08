Final entre Corinthians x Palmeiras é marcada pela decepção com futebol fraco do dois lados

Corinthians e Palmeiras empataram sem gols na primeira partida da final do Campeonato Paulista 2020 nesta quarta-feira em Itaquera. Os dois times decepcinaram seus torcedores, que viram o duelo pela TV, uma vez que não há público nos estádios. Poucos gostaram do que viram pelo termômetro das redes sociais. Isso porque as equipes criaram muito pouco ao longo dos 90 minutos e deixaram a impressão desanimadora aos espectadores que esperavam um clássico recheado de gols ou chances de gols. Os goleiros não sujaram os uniformes.

O goleiro do Palmeiras trabalhou mais. O Corinthians teve duas boas chances de marcar. A equipe de Tiago Nunes mostrou-se mais uma vez segura na defesa. Quando se propôs a atacar, obrigou Weverton a fazer duas boas defesas. E foi só. Os torcedores não gostaram.

Que pelada de péssima qualidade essa primeira final do @Paulistao — Luiz Teixeira (@luizteixeira) August 6, 2020

Foram cinco chutes. Quatro em direção ao gol alviverde. Dentre eles, dois perigosos: um de Ramiro e outro de Matheus Vital. Mas o domínio acabou por ali. O clima da partida esquentou e houve um princípio de tumulto, que fez com que os jogadores perdessem o foco dentro de campo. Só fez o duelo piorar.

Que jogo chato. — Ana Canhedo (@anacanhedo) August 6, 2020

O Palmeiras conseguiu mostrar que na bola aérea é perigoso, mas as criações não foram efetivas. Longe disso. Bem longe disso. Foram apenas duas finalizações. Nenhuma delas em direção ao gol. O que obrigou Luxemburgo a alterar a equipe e tentar tirar o marasmo do jogo. No lugar de Luiz Adriano entrou William "Bigode" e no lugar de Ramires entrou Bruno Henrique. Nos primeiros minutos da segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, mas ainda faltava emoção. Ambos criavam pouco, mas a bola, que a princípio era do Corinthians, ficou mais tempo no pé dos jogadores alviverdes.

Primeiro tempo amarrado, baixo nível técnico, mas com Corinthians mais sólido e com chances melhores. Palmeiras só melhorou nos minutos finais. Aquele jeitão de "vamo levar pra resolver no jogo de Sábado". — José Ilan (@joseilan) August 6, 2020

O Palmeiras conseguiu realizar seis finalizações, mas custava acertar o gol. Não acertou. Apenas uma foi em direção ao goleiro alvinegro. Os erros foram incomodando seus torcedores em casa.

Derby HORROROSO! Muita falação antes e durante e pouquíssima bola! — João Paulo Cappellanes (@capelareal) August 6, 2020

Ambos os treinadores fizeram ajustes. No Corinthians Araos entrou no lugar de Luan, Víctor Cantillo assumiu o vaga de Éderson e Leo Natel substituiu Mateus Vital. Não melhorou muito. Do lado alviverde, Raphael Veiga foi para a posição de Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, para a de Zé Rafael e Iván Angulo substituiu Rony. Mas não era dia de ver um bom futebol.

Palmeiras e Corinthians judiaram da bola no segundo tempo. Não lembro de uma jogada ofensiva do Corinthians na segunda etapa. Jô ficou sozinho e nem recebeu a bola. O Palmeiras controlou o jogo, mas sente falta de um tal camisa 7. Alguém para colocar a bola no braço e resolver. — Roberto Lioi (@robertolioi) August 6, 2020

As mudanças de nada adiantaram. A partida ficou nisso: com poucas criações e nada de emoção, bem longe do que se espera de uma final de campeonato.