'Finalíssima': torneio comemorativo entre Itália e Argentina tem sua data e local revelados

A Uefa anunciou nesta terça-feira, 22, por meio de seu site oficial, a realização e informações sobre a "Finalíssima", torneio comemorativo entre Itália e Argentina, campeões de seus respectivos continentes. Na Eurocopa, os italianos venceram a Inglaterra nos pênaltis para se sagrarem campeões, já a Argentina derrotou a seleção brasileira, no Maracanã, e encerrou seu jejum de duas décadas sem títulos.

O jogo é parte de uma parceria entre a confederação europeia e a Conmebol, que foi renovado até 2028. Além da realização desse primeiro projeto, o acordo também prevê outros eventos entre seleções e clubes da América do Sul e Europa no futuro.

A partida está marcada para ser disputada no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 1º de junho, cerca de cinco meses antes da Copa do Mundo no Catar. A Itália decidirá ainda em março se estará ou não no Mundial, após disputar a repescagem europeia, enquanto a Argentina já está classificada.

A identidade visual do torneio, detalhada pela Uefa, representa uma "coroa de louros, que evoca unidade e triunfo". Também é composto pelas fitas das cores dos participantes: o "Tricolore" da Itália e a "Albiceleste" da Argentina, que se unem em torno do troféu, denominado "CONMEBOL - Taça dos Campeões da UEFA".

As fitas, destacadas pela Uefa no anúncio, simbolizam "os fortes laços entre a confederações e o seu compromisso com o desenvolvimento do futebol para lá das suas zonas geográficas".

Não é a primeira vez que um torneio desse tipo acontece. Em 1985 e 1993, Uefa e Conmebol realizaram dois confrontos nos mesmos moldes do que ocorrerá neste ano. Na primeira edição, a França superou o Uruguai, enquanto em 93, Maradona e a Argentina derrotaram a Dinamarca, campeã da Euro em 1992.

"Vinte e nove anos após a última edição, o relançamento deste jogo é fruto da parceria de longa data entre a UEFA e a CONMEBOL, e servirá de catalisador para o desenvolvimento global do futebol - unindo países, continentes e culturas", afirmou a Uefa em comunicado oficial.

A venda dos ingressos se inicia na quinta-feira, 24, nos sites da Conmebol e da Uefa. Os preços variam entre 25 libras (163 reais) e 99 libras (646 reais).