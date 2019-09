Finalista, Odair Hellmann destaca força do Inter: 'Joga como campeão todos jogos'

Classificado à final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, o Internacional buscará o seu segundo título da competição. Foi campeão em 1992 contra o Fluminense e volta à decisão do torneio mata-mata 10 anos depois de ser derrotado pelo Corinthians. Independente do que fizer nas duas próximas quartas-feiras, o técnico Odair Hellmann faz questão de enaltecer o seu time, dizendo que ele já é vencedor.

"O Inter joga como campeão todos os jogos desde quando estou aqui. É uma equipe que se compromete. O Inter joga com raça, determinação, conceitos defensivos estabelecidos, situações ofensivas que mudamos estrategicamente. Não é porque jogaremos a final. É uma equipe comprometida", elogiou o treinador, que destacou a noite perfeita contra o Cruzeiro. "Sim, 3 a 0. Passamos para uma final de campeonato. A noite é perfeita".

Apesar de o Internacional estar jogando muito bem, Odair Hellmann ressaltou que qualidade e força não garantem título. O técnico colorado sabe das dificuldades que o seu time terá na decisão contra o Athletico-PR, atual campeão da Copa Sul-Americana e que tem o gramado sintético da Arena da Baixada como um dos seus trunfos.

A gente não para de pensar na noite de ontem! Vamos rever os gols e reviver toda emoção que sentimos no jogaço de semifinal! ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/mBvySpPe05 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 5, 2019

"O Athletico-PR tem uma grande equipe, campeã da Sul-Americana. O Tiago (Nunes, técnico) faz um grande trabalho, precisamos nos adaptar (ao gramado), mas o adversário maior é o Athletico-PR para ganhar a taça", comentou o treinador.

A decisão da Copa do Brasil ocorrerá nos próximos dias 11 e 18. O mando será definido em sorteio nesta quinta-feira, às 15 horas, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Antes da final, o Internacional volta a concentrar forças no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 19 horas, pela 18.ª rodada, o time gaúcho recebe o São Paulo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.