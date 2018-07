Finalistas, Alemanha e Argentina usam a tradição para ressurgir

Alemanha

Conquistou o quarto título após seis vitórias e um empate, com o melhor ataque da competição - foram 18 gols marcados em 690 minutos em campo. A equipe também foi a recordista de chutes de fora da área na Copa: 43. Além disso, mostrou superioridade ao dominar o meio-campo, com um efetivo toque de bola. O índice de passes certos foi de 82%, o maior entre as 32 seleções.

Argentina

O vice-campeão mundial passou 486 minutos sem sofrer gols, mas não conseguiu segurar o ataque alemão na final. Foi a recordista em número de cruzamentos, com 174 no total - só Di María deu 49. Javier Mascherano foi um dos destaques do time. O volante teve aproveitamento de 86% nos passes: 536 foram corretos, de um total de 626. Messi, a grande estrela da equipe, jogou 693 minutos, marcou quatro gols e deu uma assistência.