Finalistas do Estadual, Ceará e Fortaleza fazem clássico pelo Brasileirão

Enquanto não se enfrentam pelas partidas finais do Campeonato Cearense, os rivais Ceará e Fortaleza fazem um Clássico-Rei nesta quarta-feira, às 19 horas, no Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Os rivais já estão classificados também para a final do Estadual e vão se enfrentar em mais dois jogos, marcados para os dias 30 de setembro e 21 de outubro, valendo o título cearense.

No Brasileirão, o Fortaleza começou melhor e está na sétima posição, com oito pontos em seis jogos. O Ceará vem logo atrás e pode ultrapassar o rival, já que é o 11º colocado com apenas um ponto a menos.

O Ceará tem algumas mudanças em relação ao time que venceu o Atlético-GO por 2 a 0 no último domingo. Poupado na última partida, o zagueiro Luiz Otávio volta no lugar de Gabriel Lacerda. O volante Fabinho, suspenso, dá lugar a William Oliveira.

O zagueiro Klaus e o atacante Rodrigão seguem entregues ao departamento médico e ainda não serão relacionados para essa partida. No mais, o time deve ser o mesmo.

No Fortaleza, o técnico Rogério Ceni conta com os retornos do zagueiro Paulão, que foi poupado, e do volante Juninho, que estava suspenso. Eles não participaram da vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, mas voltam nos lugares de Jackson e Marlon.

Há ainda uma dúvida na lateral-direita. O titular Tinga está com dores na coxa e deve dar lugar a Gabriel Dias. O zagueiro Quintero também relatou cansaço muscular após a última partida, mas deve ser escalado normalmente.