Com time completo, Santos abre mata-mata diante do Vasco na Copa do Brasil

Após 108 dias, o torcedor santista verá novamente o time completo em campo. Zeca, Thiago Maia e Gabriel voltam à equipe para enfrentar o Vasco, nesta quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os campeões olímpicos dão esperança ao técnico Dorival Junior de conseguir abrir vantagem no confronto.

O treinador apenas comandou um recreativo nesta terça com jogadores misturados, após passar um vídeo das principais jogadas do Vasco. Mas, com todos à disposição, não poupará ninguém e promete atacar para sair com um bom resultado de casa. A meta é ganhar e não levar gols.

"A Vila Belmiro é fundamental. Precisamos tomar as rédeas e ter o controle do jogo. Queremos levar a vantagem para São Januário. Precisamos elevar o nosso nível para conseguir o resultado", afirmou o lateral-direito Victor Ferraz.

Desde a final do Campeonato Paulista, dia 8 de maio, que Dorival Júnior vem 'se virando' para armar o time com os desfalques. Primeiro perdeu Ricardo Oliveira, contundido, depois ficou sem Lucas Lima na Copa América Centenário e, por fim, sem os atletas olímpicos. Agora, com todos à disposição, acredita que pode avançar na competição em mata-mata e brigar pelo título do Brasileirão. Ano passado o clube não priorizou nenhuma das competições e pagou caro: sem título e fora da Copa Libertadores.

Agora, com o time inteiro, acredita que a história será diferente. A começar por esta quarta-feira diante do Vasco. "Com tudo isso que passamos, sempre jogamos com o time desentrosado e não decepcionamos. Agora voltam todos e tem de ser na vontade mesmo, no jeito de olhar, na conversa. É o que temos feito para conseguir bons resultados", enfatizou Victor Ferraz.

Como ainda pode perder alguns jogadores nesta janela internacional de transferências, a ordem é fazer bem o dever de casa, pois o duelo de volta acontece apenas em 21 de setembro, no Rio. "O Vasco pode ter alguns jogadores que não vão estar no segundo jogo também. É fazer um bom resultado na quarta", endossou o volante Renato.

VASCO APOSTA TUDO

Somente o título da Copa do Brasil pode fazer com que o ano do Vasco seja especial. Rebaixado à Série B na temporada passada, o clube já encaminhou o acesso à elite do futebol nacional e agora tem foco máximo na competição eliminatória.

Mesmo na Série B, o técnico Jorginho não tem abaixado a cabeça e prometeu um Vasco forte para enfrentar o time santista na Vila Belmiro. "É um jogo de 180 minutos, temos que saber jogar e vamos com confiança por sermos um grande time. Temos uma das maiores torcidas do País e não temos que temer ninguém", garantiu o treinador.

Para a decisão, o Vasco conta com retornos importantes. Na defesa, a dupla titular está de volta, com Luan, que foi campeão olímpico pela seleção brasileira e desfalcou o time por um mês, e Rodrigo, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa. Na lateral esquerda, Julio Cesar está recuperado de lesão e retorna à equipe.

No meio de campo, Jorginho recorre ao tradicional esquema, com dois volantes e dois armadores. A primeira linha será formada por William Oliveira, que recuperou vaga no time, e Diguinho, enquanto Nenê e Andrezinho ficam na armação. No ataque, Éderson, que já ganhou a confiança do torcedor, embora tenha passado em branco na última rodada, forma dupla de frente com Jorge Henrique.