Finlândia diagnostica 80 torcedores com covid-19 após partida em São Petersburgo pela Eurocopa

As autoridades de saúde da Finlândia detectaram 80 casos de covid-19 entre os torcedores que foram testados no retorno de São Petersburgo, na Rússia, onde a seleção finlandesa disputou dois jogos da primeira fase da Eurocopa. O Instituto finlandês da Saúde e Bem-estar (THL) advertiu que estes dados são preliminares e que o número real de contágios poderá aumentar. Desta forma, o órgão pediu aos fãs que assistiram ao jogo na Rússia que realizem testes PCR em um período de 72 horas.

Segundo dados do THL, a pandemia da covid-19 na Rússia agravou-se rapidamente neste mês. A incidência acumulada em São Petersburgo é de 240 casos, enquanto na Finlândia é de apenas 19. Na terça-feira, mais de três mil torcedores finlandeses estiveram mais de três horas na fronteira com a Rússia, com temperatura que atingiu 30 graus, para realizarem testes PCR, levando as autoridades a permitirem a entrada de 800 torcedores sem teste por causa da falta de condições, o que faz os finlandeses temerem por um aumento dos contágios 'importados'.

A Finlândia foi eliminada da Eurocopa na segunda-feira, naquela que foi a sua primeira presença em uma fase final da competição, após perder para a Bélgica por 2 a 0, terminando o Grupo B em terceiro lugar, mas com pior desempenho do que os quatro melhores terceiros colocados. No seu grupo se classificaram Bélgica, que vai enfrentar Portugal nos oitavas de final, domingo, em Sevilha, e Dinamarca, enquanto a Rússia terminou em quarto.

A Uefa liberou a presença de torcida em todos os 11 estádios da Eurocopa. A capacidade de cada um seria liberada de acordo com o mapeamento da doença nas respectivas regiões.