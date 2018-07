'Fio desencapado', lateral Anderson Pico reforça o Flamengo

O Flamengo acertou a contratação de um lateral-esquerdo para a reserva de João Paulo. Nesta sexta-feira, Vanderlei Luxemburgo disse que aceitou um pedido de Anderson Pico e dará nova chance ao atleta com quem trabalhou no Grêmio, em 2012. Em entrevista coletiva, porém, o treinador fez questão de avisar que o jogador precisa entrar na linha.

"Sou pai e avô. Ele pediu uma oportunidade, disse que eu era a única pessoa que poderia ajudá-lo. É um fio desencapado de 220 volts. Mas gosto desse tipo de jogador. Vamos ver se reduzo para 110. Acredito no potencial dele, vale apostar", disse Luxemburgo.

Pico surgiu como revelação do Grêmio, jogou em Figueirense, Brasiliense, Juventude e São José antes de fazer um bom Brasileirão pelo time de Porto Alegre em 2012. Na ocasião, com o próprio Luxemburgo, teve problemas de indisciplina e foi afastado. No ano passado, jogou a Série B pela Chapecoense. No primeiro semestre, defendeu o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho.