Fiorentina, Sampdoria e Internazionale largam na frente no Italiano

Fiorentina, Internazionale e Sampdoria se deram bem e começaram com o pé direito a temporada 2015/2016 do Campeonato Italiano. Neste domingo, depois da derrota da atual tetracampeã Juventus para a Udinese, em Turim, mais sete jogos fecharam a rodada inaugural da competição. Destaques para os times de Florença, que bateu o Milan por 2 a 0, e de Gênova, que aplicou 5 a 2 no recém-promovido Carpi.

No estádio Artemio Franchi, em Florença, a Fiorentina mostrou que a quarta colocação da temporada passada não foi por acaso e deve dar trabalho neste campeonato. Com um futebol eficiente, dominou o Milan - que se reforçou para fazer uma campanha mais digna de suas tradições - e ganhou com um gol em cada tempo. Alonso abriu o placar, aos 38 minutos da primeira etapa, e Ilicic, em cobrança de pênalti, ampliou aos 11 do segundo tempo.

No Luigi Ferraris, em Gênova, a primeira goleada da competição. Ainda no primeiro tempo, a Sampdoria massacrou o novato Carpi, fazendo sua estreia na elite italiana, e abriu 5 a 0 em 23 minutos. O atacante brasileiro naturalizado italiano Eder, aos 14 e aos 33, o colombiano Muriel, aos 21 e aos 31, e Fernando, aos 37, marcaram os cinco gols. Ainda antes do intervalo, Lazzari, aos 38, diminuiu. Na segunda etapa, o ex-palmeirense Ryder Matos fez o segundo, aos 43.

Com muito mais dificuldade, mas com os mesmos três pontos, a Internazionale derrotou a Atalanta por 1 a 0, em Milão, com o gol marcado por Jovetic aos 48 minutos do segundo tempo. Também nos últimos instantes, o Palermo ganhou do Genoa pelo mesmo placar - gol de El Kaoutari, aos 46 minutos.

Nos outros jogos deste domingo, o Sassuolo venceu de virada o Napoli por 2 a 1, em casa; o Chievo Verona fez 3 a 1 no Empoli como visitante; e o Torino, também longe de seus domínios, ganhou por 2 a 1 do Frosinone, outro recém-promovido à primeira divisão.