Fiorentina acerta contratação do meia Ilicic, ex-Palermo A Fiorentina anunciou nesta quarta-feira a contratação de mais um reforço para a próxima temporada. Depois de acertar com o atacante Mario Gómez, do Bayern de Munique, o clube italiano chegou a um acordo com o Palermo para a transferência do meia esloveno Josip Ilicic, de 25 anos. Os valores envolvidos na negociação e o tempo de contrato não foram informados.