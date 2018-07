Fiorentina anuncia acerto com veterano espanhol Joaquín A Fiorentina anunciou nesta quarta-feira a contratação do veterano meia-atacante espanhol Joaquín, de 31 anos, que estava no Málaga. Os detalhes financeiros e o tempo do contrato não foram revelados, mas é certo que o jogador estará com a equipe na campanha da Liga Europa da próxima temporada, após a quarta colocação no Campeonato Italiano em 2012/2013.