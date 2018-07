Fiorentina anuncia acordo com defensor da seleção argentina

Para buscar uma vaga entre os primeiros lugares do Campeonato Italiano, a Fiorentina segue reforçando o seu elenco. Nesta sexta-feira, o clube anunciou, em seu site oficial, acordo com o Monterrey para a contratação do defensor José Maria Basanta, que atuou pela seleção argentina na Copa do Mundo de 2014.

Na publicação, a Fiorentina confirma o acerto com o time mexicano e que para firmar o contrato, só faltam o exames médicos do jogador, que deve desembarcar na Europa no início de agosto. De acordo com a imprensa italiana, a diretoria da equipe italiana desembolsou 3,5 milhões de euros (R$ 10 milhões) pelo zagueiro de 30 anos.

Homem de confiança de Alejandro Sabella desde a época em que ambos estavam no Estudiantes De La Plata, Basanta passou a ser convocado para a seleção argentina quando o seu ex-treinador assumiu a equipe nacional. Dos seus dez jogos pelo time, dois ocorreram na última Copa do Mundo, quando o jogador entrou no segundo tempo contra a Suíça, e atuou como titular contra a Bélgica, pelas quartas de final.

Essa é a quarta contratação da Fiorentina para a temporada. Além do argentino, a equipe comandada por Vincenzo Montella já garantiu as chegadas do meia brasileiro Octávio, do volante australiano Joshua Brillante e também do goleiro romeno Ciprian Tatarusanu.