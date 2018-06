Fiorentina anuncia nova homenagem e colocará nome de Astori em CT

A Fiorentina segue realizando homenagens ao ex-capitão Davide Astori, morto há duas semanas de infarto, aos 31 anos. Desta vez, o presidente do clube, Mario Cognini, anunciou que o centro de treinamento do clube será batizado com o nome do ex-zagueiro.

+ Confira a classificação do Campeonato Italiano

"Tomamos esta decisão porque esta era sua casa. Ele ia lá todo dia treinar e lá também costumava passar tempo com sua família. Acreditamos que homenageá-lo é a coisa certa a fazer. Então, o centro de treinamento passará a se chamar Centro Esportivo Davide Astori. Faremos isso o mais breve possível", declarou.

Astori morreu quando se concentrava com o elenco da Fiorentina para encarar a Udinese, no último dia 4 de março. Na madrugada anterior à partida, ele sofreu um ataque cardíaco enquanto dormia e não mais acordou.

Desde então, diversas homenagens têm sido realizadas pela Fiorentina e o futebol italiano, em geral. Entre as principais delas, o clube anunciou a aposentadoria da camisa 13, com a qual o jogador atuava.