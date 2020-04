Fiorentina anuncia que trio de jogadores está recuperado do coronavírus

A Fiorentina comunicou neste domingo que o argentino Germán Pezzella, Patrick Cutrone e o sérvio Dusan Vlahovic superaram a enfermidade e estão curados do coronavírus. Os jogadores da equipe de Florença haviam testado positivo para a covid-19 em 14 de março, mas a recuperação foi atestada agora, após a realização de exames.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus