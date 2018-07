Fiorentina anuncia venda de Jovetic para Manchester City

"A Fiorentina anuncia ter chegado a um acordo com o Manchester City para a cessão a título definitivo do jogador Stevan Jovetic. O acordo foi finalizado através da assinatura do contrato econômico por parte do jogador", informou o clube italiano através de seu site oficial.

Revelado pelo Partizan, Jovetic chegou à Fiorentina em 2008 e demorou algumas temporadas para se destacar com a camisa do clube. No último Campeonato Italiano marcou 13 gols e chamou a atenção de diversos clube. Antes do City, a Juventus aparecia como principal interessada no jogador, mas acabou fechando com Carlitos Tevez.