Fiorentina bate Atalanta e assume o 4º lugar do Italiano

No único jogo já disputado neste domingo, 8, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, a Fiorentina sofreu, mas venceu a Atalanta por 3 a 2, graças a um gol marcado no final do segundo tempo, em Florença, e assim assumiu de forma provisória a quarta posição da tabela, com 35 pontos. O time, porém, ainda poderá ser ultrapassado nesta rodada por Lazio e Sampdoria, respectivos quinto e sexto colocados, ambos com 34 pontos.

A Lazio irá jogar nesta rodada apenas na segunda-feira, contra o Genoa, em Roma, enquanto a Sampdoria atuará neste domingo, em casa, contra o Sassuolo. Mas, independentemente do que acontecer nestas partidas, a Fiorentina fez o seu dever de casa e assim também deixou a Atalanta estacionado nos 23 pontos, na 15ª posição.

No duelo deste domingo em Florença, a equipe visitante chegou a abrir o placar logo aos 9 minutos, com um gol de Davide Zappacosta, mas já aos 18 Basanta empatou para o time da casa. Na etapa final, Alessandro Diamanti virou o jogo para a Fiorentina aos 31 minutos, mas Richmond Boakye voltou a igualar o marcador aos 38. E, quando o empate já parecia definido, Manuel Pasqual fez aos 44 e decretou o 3 a 2.

Após o triunfo deste domingo, a Fiorentina voltará a campo pelo Campeonato Italiano apenas no próximo sábado, quando encara o Sassuolo, fora de casa. Já a Atalanta, que segue sob ameaça de rebaixamento, recebe a Inter de Milão em seus domínios.