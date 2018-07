Fiorentina bate o Siena e vai à semifinal da Copa da Itália

FLORENÇA - A Fiorentina confirmou o favoritismo diante do Siena, que disputa atualmente a segunda divisão do futebol italiano, e conseguiu a vaga nas semifinais da Copa da Itália. Jogando no Estádio Artemio Franchi, nesta quinta-feira, em Florença, a equipe ganhou do rival local por 2 a 1 e se classificou para enfrentar a Udinese.

Num duelo de muita rivalidade na região da Toscana, a Fiorentina abriu o placar com o esloveno Josip Ilicic logo aos 20 minutos. O empate do Siena veio aos 14 da segunda etapa, com o uruguaio Guillermo Giacomazzi, mas o alemão Marvin Compper garantiu a vitória aos 30. Para ajudar, o time de Florença ainda foi salvo pelas defesas do goleiro brasileiro Neto.

Fazendo uma grande temporada, a Fiorentina ocupa atualmente o quarto lugar no Campeonato Italiano. Pela Copa da Itália, seu próximo desafio será a Udinese, que eliminou o Milan na quarta-feira. A outra semifinal do torneio terá a Roma e o vencedor do confronto entre Napoli e Lazio, marcado para acontecer na semana que vem em Nápoles.