Fiorentina supera a Sampdoria fora de casa e se mantém na ponta

Pressionada após ver a Inter de Milão vencer o Torino mais cedo neste domingo, a Fiorentina fez 2 a 0 na Sampdoria, fora de casa, pela 12.ª rodada do Campeonato Italiano, e se manteve na liderança do torneio.

Fiorentina e Internazionale somam os mesmos 27 pontos, mas a equipe de Florença leva a melhor nos critérios de desempate. Já a Sampdoria caiu para o décimo lugar, com 16 pontos.

A partida começou bastante nervosa e aos nove minutos já havia três jogadores com cartões amarelos - Badelj e Vecino pelos visitantes, e Zukanovic pela Sampdoria. Mesmo assim, a líder do Italiano saiu na frente. Aos dez minutos, Josip Ilicic cobrou pênalti no canto esquerdo e fez 1 a 0.

Na segunda etapa, Ilicic apareceu novamente, mas para dar a assistência do segundo gol. O esloveno encontrou Nikola Kalinic na pequena área e o atacante não teve trabalho para ampliar a contagem.

Mais relaxada com a manutenção da ponta, a Fiorentina terá duas semanas para se preparar antes da próxima partida, contra o Empoli, em casa, no próximo dia 22. No mesmo domingo, a Sampdoria encara a Udinese, fora.